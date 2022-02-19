Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Denswil, antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, saat 16.30'da özel uçakla Alanya'ya gidecek.