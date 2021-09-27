STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

CANLI ANLATIM...

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

18 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.