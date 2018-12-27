Bordo-mavili kulüpte 7-8 Nisan'da olağanüstü genel kurulda 6 aylığına göreve gelen, daha sonra 1-2 Aralık'ta olağan genel kurulda 3 yıllığına seçilen Ağaoğlu'nun döneminde bordo-mavililer, ligde 23 maça çıktı.

2017-2018 sezonunun 29. haftasında 3-3 beraberlikle sona eren Osmanlıspor maçıyla başlayan dönemde Trabzonspor, geçen sezon son 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Takım geçen sezon 55 puanla ligi 5. sırada tamamladı.

Trabzonspor, bu sezon da ligin 17 haftalık ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puan toplayarak ilk yarıyı 2. sırada bitirme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, toplam 23 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 39 puan topladı ve 1,69 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

2010-11'DEN SONRAKİ EN İYİ YER

Trabzonspor, ilk yarı performanslarına göre geçen sezonla aynı puanı toplamasına karşın son 8 sezonda sıralamada en iyi yeri aldı.

En son 2010-2011 sezonunda 17. haftada 42 puan toplayarak birinci sırada yer alıp en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8'inci, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7'nci, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7'nci, 2014-2015 sezonunda 26 puanla 6'ncı, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9'uncu, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12'nci, geçen sezon da 29 puanla 7'nci sırada yer almıştı.

Karadeniz ekibi, Ağaoğlu döneminde kötü gidişatı durdurarak zirve yarışına girdi.

TRANSFERDE FRENE BASTI

Trabzonspor, kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme (Hapoel Beersheva),Caleb Ekuban (Leeds United),Majid Hosseini (İstiklal),Vahid Amiri (serbest) ve Zargo Toure'nin (Lorient) bonservis ücretleri için 2 milyon 200 bin, menajerlik ücretleri için de 535 bin avro olmak üzere toplam 2 milyon 735 bin avro ödedi.

Bordo-mavili kulüp, başka kulüplere verdiği Fabian Castillo, Matus Bero, Muhammet Beşir ve Okay Yokuşlu'dan ise toplam 9 milyon 260 bin avro gelir elde etti.

KARAMAN'A AYDA 150 BİN LİRA

Trabzonspor, sezon başında Ünal Karaman'ı getirerek ligde en az bedelli teknik adam anlaşmalarından birini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarına toplam 11 milyon liraya yakın tazminat ödeyen bordo-mavililer, Karaman ile aylık 150 bin liraya sözleşme yaptı.

CESUR KARARLAR ALINDI

Trabzonspor'da ligin 12. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçının ardından yönetim kurulu, takım kaptanları Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakırken altyapıdan yetişen isimlerden yararlanma yoluna gitti.

Bordo-mavililer, bu kararın ardından ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp çıkışa geçerek kötü günleri de geride bıraktı.

EKONOMİK TOPARLANMA

Trabzonspor, Ağaoğlu yönetiminde ekonomik olarak toparlanmaya çalıştı.

Bordo-mavililer, geçmiş döneme ait tazminatlar, bonservis ve menajerlik ücretleri, mevcut futbolculara borçlar ve diğer borçlar için 250 milyon liraya yakın ödeme gerçekleştirerek dar boğazdan çıkma gayreti gösterdi.

Kulübün 31 Ekim 2018 itibarıyla konsolide net borcu 987 milyon 698 bin 806 lira olarak açıklanırken borcun kur ve faiz farkından kaynaklı az arttığı kaydedildi.

MODERN TESİSLER

Fiziki durumlar bakımından kötü olan kulübün tesisleri, kısıtlı ekonomik imkanlara rağmen modernize edildi.

Bu anlamda A takım binası baştan sona yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuldu, ilave yapılanlarla oda kapasitesi 40'a yükseltilerek tesisteki konaklama sorunu da ortadan kaldırıldı.

Tesislerin hemen yanında bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan 4 katlı idari bina kiralanarak kulübe kazandırıldı, idari ofislerle birlikte yönetim birimleri tamamen bu binaya taşındı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idman sahalarını da yenileme çalışması başlattı.

MAĞAZA GELİRLERİ REKOR KIRDI

Mağazacılık tarafında da ciddi çalışmalar hayata geçirilirken, bu dönemde kulüp tarihinin en yüksek cirosuna ve en yüksek forma satış adedine ulaşıldı.

Bordo-mavili kulübün mağazalarının geçen yıl toplam cirosu 20 milyon lira olurken mağaza gelirleri 8 ayda 35 milyona ulaşarak tarihi rekor kırdı.

Forma satışı da 90 bine ulaşarak en yüksek seviyeye geldi.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Trabzonspor'un iç sahada seyirci rekoru bu sezon kırıldı.

Bordo-mavili kulübe taraftarlar zor günlerinde sahip çıkarken Fenerbahçe maçında 37 bin 600 seyirciyle Medical Park Stadı'nda seyirci rekoru kırıldı. Karadeniz ekibi, maçlarını ortalama 27 bin 500 taraftara oynadı.