Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşıyor... Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor.

Bordo-Mavililer’e tur atlayıp gruplara kalabilmesi için her türlü beraberlik ve galibiyet dışında 1-0 ve 2-0’lık yenilgiler de yetiyor. AEK 3-1 kazanırsa maç uzayacak! Konuk takımın tur atlayabilmesi için en az 3-0 kazanması gerekiyor.

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TRABZONSPOR - AEK

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Michael Oliver

SAAT: 20.30

YAYIN: TRT 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Doğan, Yusuf, Avdijaj, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

AEK: Barkas, Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulos, Simoes, Mantalos, Livaja, Oliveira

YEDEKLER: Tsintotas, Krsticic, Verde, Giakoumakis, Klonaridis, Svarnas, Paulinho

TEKNİK DİREKTÖR: Nikos Kostenoglou

Trabzonspor, Yunanistan temsilcisini elemesi halinde tarihinde üçüncü kez gruplara kalma başarısı gösterecek. Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalmıştı.

BU SEZON AVRUPA'DA 4. MAÇ

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla elerken, AEK karşısında da Yunanistan'dan 3-1'lik galibiyetle döndü. Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa yolculuğunda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavili takımın attığı 7 golün 4'ünü Caleb Ekuban, 2'sini Alexander Sörloth, 1'ini ise Filip Novak kaydetti.

129. RANDEVU

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 129. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 170 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 80, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.