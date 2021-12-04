Trabzonspor Adana Demirspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 15. hafta maçına sahne olacakTrabzonspor Adana Demirspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Adana Demirspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius