Trabzonspor Adana Demirspor maçı için artık nefesler tutuldu. Türkiye Kupası 5. tur maçına sahne olacak zorlu randevuyu kazanan takım, adını son 16'ya yazdırmayı başaracak. İşte futbolseverlerin merakla beklediği ve saat 18:15'de başlayacak mücadele öncesi son bilgiler...

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Adana Demirspor maçı 16 Aralık Çarşamba akşamı saat 18:15'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Adana Demirspor: Vedat, Rassoul, Tayyip Talha, Chedjou, Semih, Traore, Hamza, Gökhan, Kosecki, Sedat, Lanzafame