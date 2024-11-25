Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçında mağlup olan Karadeniz ekibi, bu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
SAAT: 20.00
STAT: Akyazı Papara Park
HAKEM: Mehmet Türkmen
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan, Banza.
Adana Demirspor: Vedat, Arda Okan, Tolga, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Adana Demirspor’u konuk ediyor.
Hem kötü gidişe son vermek hem de moral bulmak isteyen bordo-mavililer çıkış maçı olarak gördüğü bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Geride kalan haftalarda hiç galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda olan Adana Demirspor 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Akdeniz temsilcisi de Trabzon’dan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 36’sı Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 4’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda Trabzonspor’un 24, Adana Demirspor’un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Ligdeki 36 maçta ise Trabzonspor’un 21, Adana Demirspor’un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.
Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.