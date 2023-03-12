8' Yusuf Yazıcı
Adana Demirspor'da Younes Belhanda 22. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
STAT: Şenol Güneş
SAAT: 16.00
HAKEM: Abdülkadir Bitigen
YAYIN: beIN Sports 1
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TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf, Gomez
YEDEKLER: M. Taha, Hüseyin, Eren, Taha, Hamsik, Gbamin, Markovic, Vişça, Lahtimi, Umut
TEKNİK SORUMLU: Orhan Ak
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Emre Akbaba, Belhanda
YEDEKLER: Karacic, Morel, Manev, Abdurrahim, İsmail, Gökhan İnler, Furkan, Soni, Gulbrandsen, Cherif
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise kadroda yer alabilecek.
ORHAN AK KULÜBEDE
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
Ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek sıkıntılı süreçte 3 puanla moral bulmak istiyor.