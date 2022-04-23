Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

KAFİLEDE YER ALAN İSİMLER

Bordo-mavili takım, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla tamamladı.

Taraftarlar, Trabzon Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesini sevgi gösterileriyle karşıladı. Kafile, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Adana'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius ve Fode Koita yer aldı.