Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşme detaylarını açıkladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktörlüğe Abdullah Avcı getirilmişti.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, Abdullah Avcı'nın sözleşme detayları açıklandı.

KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcı ile Kulübümüz arasında imzalanacak olan sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından Yönetim Kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir.

Sayın Avcıya;

2023-2024 sezonu için 40 milyon TL garanti ücret ödenmesine,

2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete, %50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine, karar verilmiştir."