En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi.
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmedi.
SADECE ÜÇ MAĞLUBİYET
Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
2019-20 SEZONUNDAKİ SERİYİ YAKALAYACAK
Trabzonspor, Galatasaray karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak.
Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.
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