Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendiren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki bir yıllık sürede diplerden zirveye tırmandı.
Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 44 lig maçına çıktı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik alırken, sadece 3 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.
GEÇEN SEZONKİ MAÇLAR
Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.
Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.
Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.
BU SEZON TEK NAMAĞLUP
Trabzonspor, bu sezon ise 12 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.
Karadeniz ekibi, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde bulunuyor.
SÜPER KUPA GELDİ
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
LİGDE 247 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 365 günlük dönemde 247 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.
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