Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 5 lig maçından da puanla ayrılarak 11 puan elde etti.

Bordo-mavililer teknik direktör Avcı döneminde, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibi son olarak da Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 5 maçta yenilgi görmeden 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı.

PUAN ORTALAMASINDA FARK

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 5 maçta topladığı 11 puanla maç başına 2,2 ortalama yakaladı.

KALESİNDE SADECE 2 GOL GÖRDÜ

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Trabzonspor, son 5 haftada sadece 2 gol yedi.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında kalesini kaparken, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer gol gördü.

İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise kalesinde maç başına 0,4 gol ortalamasıyla oynadı.