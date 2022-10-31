Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği Abdülkadir Ömür ile sözleşme uzattı.

23 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. Trabzonspor, daha önce Uğurcan, Djaniny, Serkan, Muhammet Tepe ve Denswil'in sözleşmelerini de uzatmıştı.

Abdülkadir Ömür bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

23 yaşındaki oyuncunun yıllık 20 milyon TL alacağı iddia ediliyor.