Trabzonspor'a yerel basından tepki var: Fiyasko!
Trabzon'da yayın yapan yerel basın, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı
- 1
UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e 2-0 mağlup olan Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.
- 2
UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dün akşamki rövanş maçında 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi’ne kaldı. Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi’nde Play-Off turu oynayacak.
- 3
KONFERANS LİGİ’NDE RAKİP FC ST GALLEN
UEFA Avrupa Ligi’nden elenen bordo-mavili takımın UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi ise İsviçre temsilcisi FC St.Gallen oldu. Trabzonspor, FC St.Gallen ile ilk maçını 22 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos’ta Trabzon Paparapark’ta oynayacak.
-
- 4
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel basın da Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.
- 5
Trabzon’daki yerel basın manşetleri şöyle:
Taka: Zorla güzellik olmuyor
Sonnokta gazetesi: UEFA Avrupa Ligi’ne veda
Karadeniz: Kurşunu kendi ayağına değil bizim kalbimize sıktın
Kuzey Ekspres: Suçlu ayağa kalk, gereğini yap
Günebakış: Fiyasko
- 6
-
- 7
- 8
- 9