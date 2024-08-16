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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'a yerel basından tepki var - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'a yerel basından tepki var: Fiyasko!

        Trabzon'da yayın yapan yerel basın, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:59
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e 2-0 mağlup olan Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dün akşamki rövanş maçında 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi’ne kaldı. Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi’nde Play-Off turu oynayacak.

        • 3

          KONFERANS LİGİ’NDE RAKİP FC ST GALLEN

          UEFA Avrupa Ligi’nden elenen bordo-mavili takımın UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi ise İsviçre temsilcisi FC St.Gallen oldu. Trabzonspor, FC St.Gallen ile ilk maçını 22 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos’ta Trabzon Paparapark’ta oynayacak.

        • 4

          YEREL BASIN MANŞETLERİ

          Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel basın da Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        • 5

          Trabzon’daki yerel basın manşetleri şöyle:

          Taka: Zorla güzellik olmuyor

          Sonnokta gazetesi: UEFA Avrupa Ligi’ne veda

          Karadeniz: Kurşunu kendi ayağına değil bizim kalbimize sıktın

          Kuzey Ekspres: Suçlu ayağa kalk, gereğini yap

          Günebakış: Fiyasko

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