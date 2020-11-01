İHA

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da, bu sezon işler iyi gitmiyor. Sezona Teknik Direktör Eddie Newton ile başlayan bordo-mavililer 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Zirve ile arasındaki puan farkını 11'e çıkartan Karadeniz ekibi, Süper Lig sıralamasında kırmızı çizgide yer alıyor.

SEZONU RIZA ÇALIMBAY İLE TAMAMLADI

8 Nisan 2018'de göreve gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 933 gündür görevde bulunuyor. Ağaoğlu yönetiminin göreve geldiği ilk dönemde takımın başında Teknik Direktör Rıza Çalımbay yer alıyordu. Bordo-mavililer Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala sezonu eski başkan Muharrem Usta zamanında takımın başına getirilen Rıza Çalımbay ile tamamladı.

EN UZUN SÜRE ÜNAL KARAMAN'LA

Ağaoğlu yönetimi 2018-2019 sezonuna ise Teknik Direktör Ünal Karaman ile başladı. Bordo-mavili kulüp; bir dönem oyuncu, yardımcı hocalık ve sportif direktörlük görevlerinde bulunan Karaman ile 1.5 sezon çalıştı. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin görevde bulunduğu sürede en uzun çalışılan teknik adam Ünal Karaman oldu.

ARALIK 2018'DE GÜVEN TAZELEDİ

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de 73. Genel Kurul'da başkanlığa ilk kez seçilen Ahmet Ağaoğlu, Aralık 2018'de yapılan 74. Genel Kurul'da ise tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi. Sportif ve mali açıdan Trabzonspor'a önemli bir ivme kazandıran Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu 2018-2019 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak uzun bir aradan sonra kulübü Avrupa kupalarına taşıma başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDE 3 TEKNİK DİREKTÖR

2019-2020 sezonunda ise Trabzonspor Süper Lig'in son haftasına kadar şampiyonluk mücadelesi verdi. Bordo-mavililerin Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına Ünal Karaman'nın yardımcısı Hüseyin Çimşir'i getirdi. Çimşir, yönetiminde üst üste maçlar kazanarak iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililerde, pandemi nedeniyle liglere ara verilmesiyle yakalanan çıkış sekteye uğradı. Bordo-mavililerin 7 Temmuz 2020'de sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup olması ve şampiyonluğu resmi olarak kaybetmesiyle birlikte Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.

NEWTON HAYAL KIRIKLIĞI

Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu takımı Eddie Newton'a emanet etti. 2-1'lik Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'i tamamlayan bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine getirme başarası gösterdi.

Bordo-mavililer 2020-2021 sezonunda hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı ile çıktığı ilk 7 maçta tarihinin en kötü günlerini yaşadı. 7 maçta sadece 1 galibiyet alan bordo-mavililer, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından 48 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

2020'DE TEKNİK ADAM İSTİKRARI YAKALAYAMADI

Bordo-mavili kulüp 2020 yılında teknik direktör konusunda bir türlü aradığı istikrarı yakalayamadı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu sportif ve mali açıdan önemli işlere imza atsa da teknik adam konusunda aynı istikrarı yakalamakta zorlandı. Karadeniz ekibi 2020 yılı içerisinde Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Nevton ile çalışırken, yine söz konusu yıl içerisinde yeni bir teknik adamı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.