Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama

AA

Maçın ardından kara yolu ile Trabzon'a hareket eden kafileye, güzergah boyunca taraftarlar araçlarıyla eşlik etti. Geniş güvenlik önlemleri altında yolculuğuna devam eden bordo-mavili kafileyi, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçeleri ile Faroz Mahallesi'nde bekleyen taraftarlar karşıladı.

Takım otobüsünün karşılama nedeniyle bir süre beklediği yolculuk sırasında taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.