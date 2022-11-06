Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken iki önemli oyuncusunu da kaybetti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sarı kart gören Anastasios ve Trezeguet, cezalı duruma düştü.

İki futbolcu, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.