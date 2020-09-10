Geçen sezon şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek için devre arası transfer döneminin en etkin kulüplerinden olan Trabzonspor bu takviyelerde umduğunu bulamadı. Devre arasında teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran ve bordo-mavililer devre arasında renklerine 5 oyuncu bağlarken bu oyunculardan beklediği verimi alamadı.
Guilherme'yi 1,5 yıllığına kiralayan Trabzonspor, Manoel Messias'ı da opsiyonla birlikte 1,5 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bonservisi elinde bulunan Manuel Da Costa'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Trabzonspor, Stoke City'den de Badou Ndiaye'yi kiraladı. Bordo-mavililer geçen sezon devre arasındaki son transferini Kayserispor'dan ayrılan Bilal Başacıkoğlu'yla tamamlamıştı.
Trabzonspor formasıyla ligde 14 maça çıkan Guilherme 1 asist yaparken gol atma başarısı gösteremedi. 29 yaşındaki Brezilyalı Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı. 25 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu ise ligde 7 maça çıkarken Türkiye Kupası'nda 5 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Devre arasında kadroya katılan ve ilk 11'de düzenli forma şansı bulan tek takviye olan Badou Ndiaye ise 17 lig maçına çıkarken 1 gol atıp 2 golün hazırlayıcısı oldu. 30 yaşındaki Manoel Süper Lig'de forma giyemezken Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta oynadı. Süper Lig'de 11 maça çıkan Manuel Da Costa da 1 gol attı.
Trabzonspor'da Manoel ve Badou Ndiaye kulüplerine geri dönerken Manuel Da Costa'nın da sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Guilherme ve Bilal Başacıkoğlu'nun geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.
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