Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nden Trabzon Havalimanı´na hareket eden kafile, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."