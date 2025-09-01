Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'a 1 gol bu kez yetmedi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'a 1 gol bu kez yetmedi

        Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 10:45 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:45
        Trabzonspor'a 1 gol bu kez yetmedi!
        Süper Lig’de ilk 3 haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, Samsunspor beraberliğiyle seriyi 3 maçta bırakmak zorunda kaldı.

        Bordo-mavililer, rakip karşısında yalnızca 9 şut çekerek bu sezonki en düşük şut sayısında kaldı. Özellikle ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yıkmakta zorlanan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdüremedi.

        KARADENİZ DERBİSİNDE PUANLAR PAYLAŞILDI

        Papara Park’ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor hızlı başlasa da aradığı üstünlüğü kurmakta zorlandı. Samsunspor ise kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Bordo-mavililer 15’inci dakikada Onuachu ile, Samsunspor 89’uncu dakikada Mouandilmadji ile fileleri havalandırarak skoru belirledi.

        FATİH TEKKE: OYUNDA İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK

        Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonu değerlendirmesinde, "Maçın özellikle birkaç anı var, bence onlar kırılma anları. Bir tanesi en önemlisi bana göre Pina’nın sakatlanması. Üzgünüz ama moralimizi bozmaya gerek yok. Önümüzde daha çok çok maçlarımız var. İnşallah sakat oyuncularımızın geri gelmesi ile idmanlarda tekrarlara devam edeceğiz” dedi.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Samsunspor beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Ekspres: Namağlup doludizgin

        Günebakış: Trabzon’da seri sonu

        Sonnokta: Trabzon frene bastı

        Taka: Fırtına bu kez esmedi

