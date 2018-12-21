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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 8 sezon sonra bir ilk yaşayacak. Bordo-mavililer, 2010-2011 sezonunda ligin ilk yarısını 42 puan ile ilk sırada bitirirken, Rize temsilcisine karşı da 3 puan alması halinde ilk yarıyı ilk 4 takım arasında bitirecek.
TRABZONSPOR LİGİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ALTINDA BİTİREBİLİR
Bordo-mavililer, 28 puanla ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'un 2 puan gerisinde yer alırken, üçüncü sırada yer alan 26 puanlı Beşiktaş ile de aynı puana sahip. Trabzonspor, ligin ilk yarısını 3 puanla kapatıp, üzerinde yer alan takımların kayıp yaşaması halinde ise 2. veya 3. sırada kendine yer bulabilecek.
SIRALAMA DEĞİŞEBİLİR
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte 2018-2019 sezonunun ilk yarısı tamamlanmış olacak. Zorlu maçların yaşanacağı haftada 5 takım ise aynı puanlara sahip. Ligin ilk devresini zirvede bitirmeyi iki hafta önceden garantileyen 34 puanlı Medipol Başakşehir, Alanya deplasmanından hangi sonuçla ayrılırsa ayrılsın sıralamadaki yeri değişmeyecek. Evkur Yeni Malatlaspor ise 28 puanla 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor 26 puana sahip takımlar olarak dikkat çekerken, bu ekiplerin puan kaybı yaşaması halinde ligdeki sıralamalar da değişebilecek.
Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunda sonra ilk yarılarda elde ettiği puan ve sıralama şu şekilde:
2018-19: 26 puan, 4. sıra (1 maç eksik)
2017-18: 29 puan, 7. sıra
2016-17: 21 puan, 12. sıra
2015-16: 24 puan, 9. sıra
2014-15: 26 puan, 6. sıra
2013-14: 27 puan, 7. sıra
2012-13: 24 puan, 6. sıra
2011-12: 24 puan, 8. sıra
2010-11: 42 puan, 1. sıra
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