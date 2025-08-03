Trabzonspor 58. kuruluş yılını kutladı!

"Bu etkinlik, her sene yapılıyor. Bu yıl yapılan organizasyonun ise farklı bir özelliği var. Trabzonspor taraftarı olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatından dolayı bu etkinliği onun anısına düzenlemek istedik. Normalde bu etkinliği meşalelerle kutluyorduk. Bu yılki meşale yasağından dolayı balon uçurarak bu etkinliği yapacağız. Mattia Ahmet Minguzzi, bizim için değerli. Biz, onun ismini sonsuza kadar yaşatmayı istiyoruz. Stadımızda onun ismini verdiğimiz bir tribün var. İnşallah yarın ailesini de Trabzon'a getireceğiz. Papara Park'ın açılışını onlarla yapmak istiyoruz."

Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosunun korunduğunu belirten Murat İskender, "Önümüzdeki günlerde 1-2 transferle beraber yeni sezona güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Artık öyle bir zaman geldik ki Türkiye'de bir transfer çılgınlığı yaşanıyor. Taraftarımız, paraya karşı emeğin savaşında bizlerden böyle bir çılgınlık beklemiyordur. 61. kuruluş yılımızda sürdürülebilir borcumuzun olmasını istiyoruz. Türkiye ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor için uğraşıyoruz. Taraftarımız, bizim devamlı destekçimizdir. Yanımızda olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.