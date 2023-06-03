Larsen ile 35'te bir gol daha bulan bordo-mavili ekip, soyunma odasına 4-1 üstün gitti.

Eksik kalan rakibi karşısında baskısını daha da artıran Trabzonspor, 32. dakikada Hamsik'in asistini iyi değerlendiren Bakasetas ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Marek Hamsik 61. dakikada taraftara veda etti

Trabzon'da 61. dakikada bu kez şov değil, veda vardı.... Geçen sezon bordo-mavili ekiple şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki Hamsik, 61. dakikada oyundan çıktı ve Trabzonspor taraftarına veda etti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve bordo-mavili ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanan Trabzonspor, puanını 57'ye yükseltti.

Corendon Alanyaspor ise 41 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Trabzonspor büyük şaşkınlık yaşamıştı. Akdeniz ekibi o maçta bordo mavilileri 5-0 mağlup etmişti.