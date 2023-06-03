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Trabzonspor: 5 - Alanyaspor: 1 MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-1 yendi. Bordo-mavilerde futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, maçı 1 gol ve 1 asistle noktaladı.

Giriş: 03.06.2023 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor: 5 - Alanyaspor: 1 MAÇ SONUCU
AA

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadelede konuk Corendon Alanyaspor, 14. dakikada Umut Güneş ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Trabzonspor, 18. dakikada Trezeguet ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

22. dakikada bordo-mavili ekip VAR incelemesi sonrası penaltı kazanırken Alanyaspor'da Fatih Aksoy, bariz gol şansını engellemsi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Penaltı atışı için topun başına futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik geçti. Müsabakaya kaptanlık pazubandıyla çıkan Slovak yıldız, kullandığı penaltı atışında topu filelerle buluşturdu: 2-1

Eksik kalan rakibi karşısında baskısını daha da artıran Trabzonspor, 32. dakikada Hamsik'in asistini iyi değerlendiren Bakasetas ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Larsen ile 35'te bir gol daha bulan bordo-mavili ekip, soyunma odasına 4-1 üstün gitti.

Trabzonspor'da 58. dakikada sahneye çıkan Umut Bozok, skoru 5-1 yaptı.

Marek Hamsik 61. dakikada taraftara veda etti

Trabzon'da 61. dakikada bu kez şov değil, veda vardı.... Geçen sezon bordo-mavili ekiple şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki Hamsik, 61. dakikada oyundan çıktı ve Trabzonspor taraftarına veda etti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve bordo-mavili ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanan Trabzonspor, puanını 57'ye yükseltti.

Corendon Alanyaspor ise 41 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Trabzonspor büyük şaşkınlık yaşamıştı. Akdeniz ekibi o maçta bordo mavilileri 5-0 mağlup etmişti.

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