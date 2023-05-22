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Trabzonspor: 4 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Bordo-mavililer puanını 51'e yükseltirken Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı

Giriş: 22.05.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor: 4 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki kapanış maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor'da goller 8. dakikada Bartra, 20. dakikada Batuhan Şen (KK) ve 35 ve 51. dakikalarda Trezeguet'ten geldi.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 14. dakikada Mbaye Diagne attı.

Trabzonspor ligdeki puanını 51'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

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