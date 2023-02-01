Fraport TAV Antalyaspor'da ise forvette Adriano cezası, Haji Wright ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek kulübesinde yer alan futbolcu, bu kez teknik direktör Abdullah Avcı tarafından tercih edildi.