Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Bordo-mavililer sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor'da yeni teknik direktör Bjelica üçüncü maçında ilk galibiyetini alırken, bordo-mavili takım ise 5 maç aradan sonra kazandı.
Trabzonspor'da goller 45+1 ve 62. dakikada Umut Bozok'tan geldi.
Ankaragücü'nde ise 10. dakikada Teknik direktör Tolunay Kafkas ve Kitsiou direkt kırmızı kart gördü.
Trabzonspor aldığı galibiyet ile puanını 48'e çıkarırken, Ankaragücü ise 35 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
10. dakikada Ankaragücü'nde Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.
21. dakikada Arif Boşluk'un soldan ortasında, arka direkte Bardhi'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
45+1. dakikada Bartra'nın ceza alanı sağ çaprazında şutunda topu kontrol eden Umut Bozok, dönerek yerden vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
45+3. dakikada Zahid'in soldan kullandığı serbest atışta, kimsenin dokunamadığı topu kaleci Uğurcan Çakır, kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.
59. dakikada Diack'ın pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
62. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Doğucan Haspolat'ın soldan yerden ortasında, kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok, topu yerden filelere gönderdi: 2-0
77. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ile çarpışan Beridze, sedye ile oyunu terk ederken yerini Fıratcan Üzüm'e bıraktı.
85. dakikada Doğucan Haspolat'ın uzak mesafeden şutunda kaleci Gökhan Akkan, sol köşesine gelen topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.