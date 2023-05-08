Ankaragücü'nde ise 10. dakikada Teknik direktör Tolunay Kafkas ve Kitsiou direkt kırmızı kart gördü.

10. dakikada Ankaragücü'nde Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

Trabzonspor aldığı galibiyet ile puanını 48'e çıkarırken, Ankaragücü ise 35 puanda kaldı.

77. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ile çarpışan Beridze, sedye ile oyunu terk ederken yerini Fıratcan Üzüm'e bıraktı.