09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2015-16 sezonundan sonra ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'ne 3'üncü turdan dahil olan ve deplasmanda Sparta Prag ile oynadığı ilk maçtan 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, 15 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasına umutlu hazırlanacak. Deplasmanda 2 gol kaydederek önemli bir avantaj yakalayan Trabzonspor, kendi sahasında oynana karşılaşmadan alacağı galibiyet ya da 0-0, 1-1'lik beraberliklerde turu geçen taraf olacak, 2-2'lik skorda ise maç uzatmalara gidecek. Evinde taraftar desteğini de arkasına alacak olan bordo-mavililer, deplasmanda yakaladığı avantajlı sonuç ile burada adını bir üst tura yazdırmaya hazırlanıyor.
4'Ü HAZIRLIK SON 16 MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Bu arada Trabzonspor 26 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 mağlup olduğu Ümraniyespor müsabakasının ardından 2019 yılında oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 11 maçında 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer, daha sonra yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynanan 4 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında da Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
PEREİRA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Joao Pereira da Sparta Prag maçının ardından 2-0'dan geri döndüklerini belirterek, "En iyi oyunumuz değildi, ama sonuna kadar savaştık ve 2-0'dan 2-2'ye getirerek geri döndük. Gelecek hafta evimizde oynayacağımız ikinci maçta turu geçmek için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
YEREL GAZETELERDEN 'TUR KAPISI ARALANDI' YORUMU
Yerel gazeteler, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor için, 'Tur için avantajı kaptık, tur kapısı ardına kadar aralandı' yorumlarını yaptı. Günebakış gazetesi, "Trabzon bitti demeden bitmez!", "2-0 mağlup duruma düştüğümüz Prag maçından 2-2 beraberlikle ayrılıp tur için avantajı kaptık", Karadeniz gazetesi, "Biz Fırtına'yız, kolay kolay Pragmayız", "2-0 geriye düşen Trabzonspor, son dakikalarda bulduğu 2 golle eşitliği yakaladı ve tur kapısını ardına kadar araladı", Sonnokta gazetesi, "Tur biletini çektik aldık", "Trabzonspor Sparta Prag karşısında önce durdu, sonra coştu", Taka gazetesi, "Umudun bittiği yerde inadımız başlar!", "Fırtına, Sparta Prag karşısında 2-0 geri düşmesine rağmen Ekuban ve Sörloth'un golleriyle tur için avantajlı bir sonuçla Trabzon'a döndü" ifadelerine yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!