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        Trabzonspor, 16. kez finalde

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu. Trabzonspor, tarihinde daha önce mücadele ettiği 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:54
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        Trabzonspor, 16. kez finalde
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        Türkiye Kupası'na 4. turda başlayan bordo-mavili ekip, tek maç usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından sırasıyla Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i eleyerek yarı finale geldi.

        Yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük ile eşleşen Trabzonspor, sahasındaki ilk maçı 3-2 kazandı. İstanbul'da konuk olduğu rakibini ikinci yarıda Onuachu, Fountas ve Umut Bozok'un (2) attığı gollerle 4-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, adını finale yazdırdı.

        Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşarak kupa için mücadele edecek.

        BORDO-MAVİLİLERİN 16. FİNALİ

        Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükseldi.

        Trabzonspor, tarihinde daha önce mücadele ettiği 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaştı.

        En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

        Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 kez final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.

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