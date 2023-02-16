Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.