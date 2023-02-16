Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi

Trabzonspor: 1 - Basel: 0 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 mağlup etti. Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi

Giriş: 16.02.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor: 1 - Basel: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Basel'i konuk etti. Bordo-Mavililer karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'da maçın tek golü 65. dakikada Larsen'den geldi.

Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken sık sık tekbir getirdiler.

Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesi de Türk bayrağı dağıtıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Biden'dan 'tanımlanamayan cisim' açıklaması
Biden'dan 'tanımlanamayan cisim' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etti
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etti
Süper Loto sonuçları açıklandı!
Süper Loto sonuçları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.