Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Basel'i konuk etti. Bordo-Mavililer karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor'da maçın tek golü 65. dakikada Larsen'den geldi.
Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.
Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.
Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken sık sık tekbir getirdiler.
Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesi de Türk bayrağı dağıtıldı.