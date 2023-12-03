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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'da gol 88. dakikada Bahoken'den geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:20
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        Trabzonspor'un serisi sona erdi!
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kaysersipor 1-0 kazandı.

        Mücadelenin tek golünü Kayserispor forması giyen Bahoken 88. dakikada kaydetti.

        Abdullah Avcı'nın gelişiyle belli bir ivme yakalayan bordo mavili takım, deneyimli teknik adamla çıktığı 6 maçta ilk mağlubiyetini aldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavili takım geçtiğimiz hafta da Sivasspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

        Kayserispor'da Gaziantep FK maçıyla takımın başına geçen Recep Uçar, sarı kırmızılı ekiple 10 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraerlik ve 2 mağlubiyet aldı.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 23 puanda kalırken Kaysersispor puanını 23'e yükseltti.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor, Gaziantep deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

        TRİBÜNLER DOLMADI

        Trabzonspor taraftarları maça fazla ilgi göstermedi.

        Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer aldı. Konuk takım taraftarları da yaklaşık 500 kişilik bir grupla Trabzon'a gelerek takımlarına destek verdi.

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        Taraftarlar, PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası verilen Başkan Ertuğrul Doğan için tribüne, "45 gün değil, 45 yıl yanındayız başkanım" yazılı pankart astı.

        Bordo-mavili futbolcular, maç öncesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli taraftarlar ile bir araya geldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Ramazan Civelek'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

        21. dakikada Larsen'in topuk pasında, ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Pepe, meşin yuvarlağı içeri çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu yakın mesafede önünde bulan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

        22. dakikada Pepe'nin çıkardığı topu ceza alanı sol çaprazında önünde bulan Trezeguet'in plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        37. dakikada Gökhan Sazdağı sağ çizgide rakibinden sıyrılarak kaleye gönderdiği topu Uğurcan Çakır, ayaklarıyla önledi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

        44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında Onuachu, altıpas içinde Aylton tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak Onuachu'nun ofsayatta olduğu gerekçesiyle Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla penaltı kararı iptal edildi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        54. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin şutunda, savunmaya çarpan top direğin az farkla yanından kornere çıktı.

        59. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

        64. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

        67. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

        88. dakikada konuk takım golü buldu. Gökhan Sazdağı'nın sağdan ortasında altıpas içinde Bahoken'in sert kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top filelerle buluştu: 0-1.

        Mondihome Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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