Trabzonlu 30 ressamın eserleri, yangında zarar gören ormanlar için satışa sunulacak

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat Belediyesi, Akçaabatlılar Vakfı, Akçaabat Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat Derneği ve Paris Trabzonlular Derneği iş birliğinde, "Orman Hayattır Sen de Bir Resim Al" adlı resim sergisi açılacağını belirtti.
Trabzonlu 30 ressamın eserlerinin yer alacağı serginin, 27 Ağustos Cuma günü Akçaabat Belediyesinin Hamam Çimeni Çarşısı'ndaki resim galerisinde açılacağını vurgulayan Ekim, sergiden elde edilecek gelirin, yanan ormanlarda yeni fidanlar dikilmek üzere bağışlanacağını aktardı.
Ekim, ülke genelinde meydana gelen yangın ve sellerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise şifa diledi.
Bu tür doğal afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunan Ekim, şu değerlendirmede bulundu:
"Devletimiz tüm imkanları ile hem sel hem de yangın bölgelerinde ilk anlardan itibaren kurtarma ve söndürme çalışmalarını, tüm imkanlarını kullanarak, hatta çevre illerden ve dost ülkelerden destekle yürütmüş ve gerekeni yapmıştır. Ülke genelinde, afet bölgelerine çeşitli kampanyalar düzenlenerek yardımlar gönderilmiştir. Akçaabat ilçesi olarak bizler de bir farkındalık oluşturup yanan ormanlarımızın yerine yeniden fidan dikilmesi için bir kampanya başlattık."
Ekim, bu kapsamda "Orman Hayattır Sen de Bir Resim Al" projesini hayata geçireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Trabzonlu 30 ressamımızdan sergilenmek üzere birer resim yapmalarını istedik. Eserlerin bedelinin ise fidan olarak bağışlanacağını söylediğimizde, ressamlarımız ayrı bir mutluluk yaşadılar. Sergilenecek resimlerin bedeli, yanan ormanlarımızın yerine fidan olarak bağışlanacaktır. Bu vesile ile sergimize tüm halkımızı davet ediyorum. Trabzonlu 30 ressamımıza da katkılarından ötürü teşekkür ediyorum."
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