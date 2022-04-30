Trabzon´da şampiyonluk bekleniyor

Trabzonspor taraftarları, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda günün erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Bordo mavili formalarını giyen, atkılarını takan taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Yüz ve saçlarını borda maviye boyayan taraftarlar, kemençe eşliğinde horonlar oynadı. Coşkunun doruğa çıktığı meydan alanında taraftarlar büyük coşku yaşadı. Bayraklarını eline alan, formalarını giyip, atkılarını takan coşkulu taraftarlar, akşamki maça hazırlanıyor. Şampiyonluk göçü yaşanan kentte, Atatürk alanını dolduran taraftarlar, kemençe eşliğinde horon teperek maç saatini bekliyor.
HAMİLE EŞİNİ ALMANYA'DA BIRAKTI
Doğum yapmak üzere olan eşini Almanya´da bırakıp, şampiyonluk için kentte gelen gurbetçi Rahman Taşçı, "Almanya´dan geliyorum. Özlem, hasret, her şey var hikayemizde. Yıllar sonra bu ana tanıklık ediyoruz. Eşim hamile. Belki de şu an doğum yapmak üzere. Eşim 'çocuk gelecek gitmesen olmaz mı?' dedi. Dedim '30 yıldır biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğumuzu dünyaya getir ben de sana şampiyonluğu getireceğim. Bu kupayı getireceğim. Sana 30 senelik hasretimizi getireceğim. Bu da benden sana hediye olsun.' Belki de şu an oğlum dünyaya geldi. Ama bilsin ki bu fedakarlıklar onun için. Uçağım iptal oldu. Yollarda perişan oldum. Ama yılmadım. Taksiyle, yürüyerek bu kadar yolu aştım ve geldim" dedi.
KITALARI AŞIP GELDİ
2 çocuğuyla Amerika Birleşik Devletleri´nden Trabzon´a gelen Rıfat Çebi, "Oğullarımı aldım ve Amerika´dan sırf şampiyonluk için buraya kadar geldim. Yıllar önce okumak için Amerika´ya gitmiştim. Eşim Amerikalı. Oğullarım da orada doğdular. Ben oğullarıma bu sevdayı aşıladım. Onlarda bugünün hasretiyle yıllardır yaşıyorlardı. Çok şükür nasip oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Gurbetçi Merve Bayram, "Almanya´dan geldim. Çok heyecanlıyım. Yıllardır bu günü bekliyorduk. Sonunda geldi şampiyonluk günümüz. Biletler tükenmişti. Ben şanslıyım ki uçak biletimi daha önceden almıştım. Ama kardeşim sırf buraya gelebilmek için günlerce yollarda kaldı. Bilet bulamadı. Sonra sis yüzünden yollarda kaldı. Önce Ordu´ya daha sonra da Trabzon´a geldi" şeklinde konuştu.
Bursaspor taraftarı olan ve kutlamalara katılan Serkan Doğan da, "Gurbetçi arkadaşlarımla Almanya´dan Trabzonspor´un şampiyonluğunu kutlamaya geldik. Ben Bursaspor taraftarıyım. Bursa´nın şampiyonluğunda Trabzonspor´un da etkisinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Karşılığında biz de bugün buraya geldik" ifadelerinde bulundu.
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