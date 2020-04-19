DHA

Yangın, saat 20.00 sıralarında Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde özel bir firmaya ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çarşıbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 saatte kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.

Yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.