İHA

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı''na bağlı ekipler Akçaabat ilçesinde, iki şüpheli şahsa ait evlerde satmak üzere ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

İki ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramada 4 adet Parabellum marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet Browning marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet çeşitli çap ve markalarda av tüfeği, 63 adet çeşitli çaplarda fişek, 57 adet çeşitli çaplarda av tüfeği fişeği, 5 adet Browning marka tabanca şarjörü, 5 adet Parabellum marka tabanca şarjörü, 34 adet kabza, 3 adet namlu, bir adet kapak takımı ve 96 adet silah parçası (iğne ve atım tırnağı) ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilerek haklarında gerekli işlemlere başlandı.