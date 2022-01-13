Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Pozitif çıkan futbolcuların Manolis Siopis ve Anthony Nwakaeme olduğu ifade edildi.