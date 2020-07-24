Şalpazarı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçtiğine işaret edilerek, "Geyikli Mahallesi Uzunevi ve Adembilmez Küme evleri mevkisinin ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 81 no'lu kararı uyarınca ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına ve giriş çıkışlara izin verilmemesine karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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