11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.
Karadeniz gazetesi ilk sayfasında, bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı ile "Trabzonspor Hakeme Rağmen 1-0" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Siz Topunuz Gelin. Bu Ruh, Bu Yürek Hepinize Yeter" başlığıyla verdiği haberde, "Trabzonspor, hakem Abdülkadir Bitigen'in ilk yarıda skandal düdükler çaldığı mücadelede, Alanyaspor'u 1-0 yenerken maçın kahramanı 90 dakika büyük destek veren taraftar oldu." ifadelerini kullandı.
Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Hakemi de Alanya'yı da yendik" ve arka sayfasında "Zirvenin Uşakları 1-0" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı.
Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında "İlaç Gibi Üç Puan", son sayfasında "Hayata Dönüş" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberinde, "Trabzonspor, 10 kişi mücadele ettiği maçta Alanya'yı dize getirdi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.
Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Fırtına Söktü Aldı", arka sayfasında "Yok Böyle Fırtına" başlıklarıyla manşetlerine taşıdığı haberde, "Trabzonspor, kazandığı ilk penaltıyı Majid Hosseini ile gole çevirerek 1-0 öne geçti. Bordo-mavililer, 83. dakikada kullandığı penaltıda Hosseini bu kez kaleciye teslim. 27. dakikada Abdulkadir Parmak kırmızı kart gördü ve Fırtına uzun süre sahada 10 kişi mücadele etti." değerlendirmelerine yer verdi.
Taka gazetesi de ilk sayfasında "İşte O Ruh" başlığını kullandığı galibiyete ilişkin haberini, arka sayfasında "Alayına İsyan" başlığı ve "25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın atılmasına adeta isyan eden bordo-mavililer, ikinci yarıda ruhlarını ortaya koydu, hem hakemi hem de Alanya'yı yendi." ifadeleriyle okuyucularına sundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!