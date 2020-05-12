Trabzon ve Giresun'da Kovid-19 tedbirleri

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında şehir genelinde yürüttüğü yıkama ve temizleme çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi.
Ekiplerce, halk sağlığının korunması adına tüm ilçelerde yoğun çalışma gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakların yıkanması dışında hastane, kamu kurum kuruluşlarının çevresi ile alt geçit ve üst geçit temizleme çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tarafından program dahilinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda şehrin ana arterleri, cadde ve sokakları ile kaldırımlarında köpüklü yıkama ve temizlik çalışması yapılıyor."
Açıklamada, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğuna işaret edilerek, kentin temizliği için ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı kaydedildi.
Bugüne kadar alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamaların olumlu geri dönüşleri olduğu aktarılan açıklamada, "Tedbirlere ve kısıtlamalara uymaya devam ettikçe, güzel günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu anlayışla tüm alanlarda üst düzey tedbirler almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.
- Giresun
Giresun'da da yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında taksi duraklarının dezenfekte edildiği belirtildi.
Öte yandan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile meclis üyeleri, koronavirüs salgınıyla mücadelede Kızılaya destek amacıyla kan bağışında bulundu.
Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Özellikle salgın ile mücadele gösterdiğimiz bu zor süreçte çok daha hassas davranarak ve kan vererek hayatların kurtulmasına vesile olmalıyız. Paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamak, daha güzel günlere vesile olmak için kan bağışında bulunalım." diye konuştu.
Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da dün itibarıyla koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 31 kişiye toplam 89 bin 376 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
,Atakan Çıtlak
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