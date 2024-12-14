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        Haberler Gündem Güncel Trabzon ve Giresun'da 383 köy yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Trabzon ve Giresun'da 383 köy yolu ulaşıma kapandı

        Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 168, Giresun'da 215 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:59
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        Trabzon ve Giresun'da 383 köy yolu kapandı
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        Trabzon ve Giresun'da 383 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 168, Giresun'da 215 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm ekiplerimiz 7/24 görev başındadır. Karla mücadele çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam etmektedir. Ekiplerimizin çalışmalarına destek olmak ve güvenli yolculuk yapabilmek adına sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını, özellikle yayla yollarını kullanmamalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız her türlü olumsuzluğu Alo 153 iletişim hattımıza bildirebilirler" denildi.

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