Trabzon Valisi Ustaoğlu'ndan vatandaşlara Kovid-19 uyarısı

Vali Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da giderek arttığını belirtti.
Vatandaşların sosyal mesafeye mutlaka uyması gerektiğine işaret eden Ustaoğlu, Kovid-19'a yakalananlardan, izolasyon kurallarına titizlikle riayet etmesini ve temaslılarını sağlık personeline bildirmesini istedi.
Aylardır, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm paydaşların gayretli ve fedakarca çalışmasına rağmen hasta ve temaslı artışının önüne geçilemediğine dikkati çeken Ustaoğlu, "Trabzon'umuzda vaka artış oranının önceki aylara göre yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirtiyor, durumun vahameti karşısında her birimize büyük sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.
Trabzon halkından, günlük yaşamlarında her bireyin Kovid-19 olduğuna inanarak hareket etmesini isteyen Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Tanıdık ya da yabancı, herkesle aranıza ciddi şekilde mesafe koymanızı istirham ediyorum. Lütfen artık 'Bana bir şey olmaz.', 'Akrabamdan bulaşmaz.', 'İş arkadaşımda yoktur.' gibi kandırmacalarla toplum sağlığını daha fazla tehlikeye atmayalım. Bu hastalığın pek çok sağlıklı vatandaşımızı da aramızdan ayırdığını asla aklımızdan çıkarmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından katiyen taviz vermeyelim. Salgın sürecinde, koronavirüslü hastalara temas ve bu temaslıların bildirimi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sağlık personelimiz, Kovid-19 taşıyan vatandaşlarımızı bir şekilde takip ve tedavi ediyor. Ancak bu vakaların temas ettiği vatandaşlarımızın bilerek ya da bilmeyerek takipten kaçması, bildirilmemesi ve kendilerini toplumdan izole etmemeleri, salgınla mücadelede yerimizde saymamız hatta daha kötüye gitmemiz anlamına geliyor."
Ustaoğlu, Kovid-19 taşıyan hastalarla temaslı bireylerin, salgının yayılma hızında çok kritik önemi olduğuna dikkati çekerek, "Bu noktada hastalarımızın da kendileriyle temas eden yakınları, akrabaları, iş arkadaşları, bulundukları ortam gibi elzem bilgileri, ilgili sağlık personeline mutlaka eksiksiz bildirmesi gerekiyor. Bu konu hem vicdani sorumluluktur hem vebaldir hem de kul hakkıdır. Öte yandan, temaslı olup olmadığını bildirmek yasalarımız gereği de mecburidir." değerlendirmesinde bulundu.
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