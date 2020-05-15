Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahiplerine yılda 5,5 milyon liralık yardım

Çalık, Vakıf Haftası dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf medeniyeti inşa etmiş bir milletin evlatları olduklarını söyledi.
Bu sorumlulukla Anadolu'da tespit edilmiş yazılı ilk vakfiye tarihi 1048'den beri süregelen vakıf kültürünün tanıtılıp gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını vurgulayan Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bu sorumluluk doğrultusunda her yıl mayısın ikinci haftasında, vakıf konusu hakkında farkındalık sağlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirtti.
Çalık, bu yıl Vakıf Haftası'nın tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya ve kitle iletişim kanalları aracılığıyla kutlandığına işaret etti.
İsmet Çalık, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda vakfiyelerinde belirtilen hayır şartlarının yerine getirilmesi, abide eserlerin ihya edilmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapılması ve öğrenci bursları ile ülkedeki sosyal ihtiyaçların karşılanması alanlarında faaliyetlerini yürüttüğünü kaydetti.
Bölge Müdürlüklerinin hizmet alanındaki Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de de bu konuda etkin çalışmalar yapıldığını ifade eden Çalık, bu illerde son yıllarda 100'e yakın vakıf eserinin restorasyonunun gerçekleştirildiğini söyledi.
Çalık, 232 ihtiyaç sahibi vatandaşa nakdi, 831 aileye kuru gıda yardımı yapıldığını belirterek, "747 ilk, orta ve lise, 294 yüksek öğretim öğrencisi ile 21 de yabancı uyruklu üniversite öğrencisine burs imkanı sağlandı. Hayır hizmetlerinde Bölge Müdürlüğümüz yıllık yaklaşık 5 milyon 500 bin liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında olmaktadır." dedi.
Vatandaşlara kuru gıda yardımı ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un, "ailelerin ramazanını kutladığı ve yılın 12 ayında yanlarında oldukları" mesajını ilettiği mektubunu da ulaştırdıklarını dile getiren Çalık, dünyayı etkileyen salgın sürecinde faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.
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