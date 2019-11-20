Trabzon'un Kanadalı kovboyu

20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Secaattin Bozoğlu, ilk kez 1980 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışırken kovboy elbisesini sembolik olarak giydiğini ancak daha sonra bunu alışkanlık haline getirerek bir daha üzerinden çıkartmadığını belirtti. Bozoğlu, memleketi Tonya'da da kovboy elbisesi ile geziyor. Kovboy elbisesiyle sokakta gezerken insanların yanına gelerek resim çektirdiğini belirten Bozoğlu, insanların kendisine sempati duyduğunu belirtiyor.
"GİYMEDEN SOKAĞA ÇIKMAM"
Takım elbise giymekten hiç hoşlanmadığını sürekli kovboy elbisesiyle dolaştığını belirten Bozoğlu,” Ben standart dışı bir adamım. Çünkü Kanadalıyım ve Kanada vatandaşıyım. Çocukluğum Tonya'da yani buralarda inek bekleme ile geçti. Yıllar insanı değişik memleketlere gitmeyi mecbur bırakıyor. Ben de aslında zevk için gitmiştim. Çoğu ülkeyi karış karış gezdim. 149 ülkeye vizesiz gitme hakkım var. Şimdi de Kanada da yaşıyorum. Elbiselerin hikayesine gelince kovboy elbiselerini ilk kez 1980'lerde Amerika Hava Kuvvetlerinde çalışırken sembolik olarak giydim daha sonra da bu bende alışkanlık haline geldi. “Şapkasız çıkmam” diyen Mazhar, Fuat, Özkan gibi bizde abilerimizi taklit ettik. Takım elbise beni sıkıyor, kravat takamıyorum. Sürekli kovboy elbisesi giyiyorum. Kanada da genelde şapkasız kişilere ters bakarlar. Bayanlar bile şapka takıyor, kemer kullanıyor atla ilgileniyor. Bizim burada atımız yok. Kanada da, dağlarda istediğin atı bulabilirsin. Kanada da bu elbiseleri hiç çıkarmadım. Yani 1981'den sonra aynı bu vaziyette elbiseleri hiç çıkarmadım. Kemerimi ‘Rodeo' yarışmasında kazandım. Kanada da ustalarımızdan kement atıp öküz yakalamayı öğrendik. Orada gözünü kırpmadan hedefi vurma gibi eğitimleri aldık. Trabzon'da bu elbiselerle beni görenler önce şaşırıyor. Genelde bana sempati duyuyorlar. Nereye gitsem kemerimi, silahımı takıyorum. Şapkamı, çizmemi giyiyorum. Görenler yanımda resim çektiriyorlar” dedi.
"12 DİL BİLİYORUM"
Memleketinde otel açan Bozoğlu "Yaklaşık 12 dil biliyorum ve gelen müşterilerimle çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum" diye konuştu.
Kanada'da yapılan rodeo yarışmasında ödül alan Bozoğlu, "Kanada'da farklı etkinlikler var. Rodeo yarışmaları ön planda. İki üç kez eğitim aldıktan sonra yarışmalara girmeye başladım. Rodeoya meraklıyım. Yarışmaya girdim ve ödül kazandım. İki kişinin zapt edemediği öküzü yakaladım Kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.
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