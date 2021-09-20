Trabzon'u ziyaret eden turist sayısı 8 ayda yüzde 235 arttı

AA

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'u yılın 8 ayında ziyaret eden yerli turistler ortalama 2, yabancılar ise 4 gece konakladı.

Geçen yılın aynı döneminde 309 bin 967'si yerli, 54 bin 734'ü yabancı olmak üzere 364 bin 701 kişinin ziyaret ettiği Trabzon, bu yılın aynı döneminde 996 bin 192'si yerli, 226 bin 206'sı yabancı olmak üzere 1 milyon 222 bin 398 turisti ağırladı.

Kenti bu yıl ziyaret edenlerin sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yabancı turistte yaklaşık yüzde 313, yerli ziyaretçide yüzde 221 arttı, genel toplamda ise yüzde 235 artış gerçekleşti. Geceleyen turist sayısı da toplamda yüzde 245 yükseldi.

Yılın ocak-ağustos döneminde turizminden elde edilen gelir 135 milyon 723 bin 600 dolar olarak gerçekleşti.

Turizmden aylık bazda en fazla gelir 67 milyon 552 bin 800 dolarla ağustosta, 53 milyon 291 bin 400 dolarla temmuzda, 11 milyon 535 bin dolarla da haziranda elde edildi.

Trabzon'a yılın 8 ayında 896 dış hat uçuşu yapıldı.

En fazla dış hat uçuşunun yapıldığı ay ise ağustos olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Trabzon'a yurt dışından 48 noktadan 371 uçuş oldu.

Söz konusu ayda kente Almanya'dan 74, Kuveyt'ten 57, Ürdün'den 52, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 47, Umman'dan 36 olmak üzere Bahreyn, Rusya, Gürcistan, Hollanda ve Pakistan'dan uçuşlar gerçekleştirildi.

- Turistler, korunan alanlar, müze ve ören yerlerini gezdi

Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarını 1 milyon 945 bin 407 kişi ziyaret etti.

Ocak-ağustos döneminde 1 milyon 392 bin 543 kişiyi ağırlayan Uzungöl Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yer oldu. Burayı 184 bin 45 kişi ile Altındere Vadisi Milli Parkı, 171 bin 588 ziyaretçi ile Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı izledi.

Görnek Tabiat Parkı'na 51 bin 225, Sera Gölü Tabiat Parkı'na 46 bin 182, Kayabaşı Tabiat Parkı'na 33 bin 915, Çal Camili Tabiat Parkı'na 24 bin 517, Kadıralak Tabiat Parkı'na 23 bin 147, Sis Dağı Tabiat Parkı'na da 18 bin 245 yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Müze ve ören yerleri kapsamında ise Sümela Manastırı'nı aynı dönemde 132 bin 200, Atatürk Köşkü'nü 126 bin 490 turist ziyaret etti. Bu dönemde Çal Mağarası 123 bin 25 kişiye ev sahipliği yaparken, Trabzon Şehir Müzesi 6 bin 298, Küçük Ayvasıl Kilisesi ise 1909 ziyaretçiye kapılarını açtı.

Kentte Trabzon Tarih Müzesi 1900 ve İpekyolu Müzesi'ni 1291 kişi gezdi. Böylece müze ve ören yerleri toplamda 393 bin 113 turiste ev sahipliği yaptı.

- Trabzon Havalimanı'nı 1,6 milyon yolcu kullandı

Trabzon Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, AA muhabirine, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de geçen yıl turizm sektörünün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Trabzon'un turizm şehri olduğunu belirten Asan, Trabzon'un gelirinin yaklaşık yüzde 50'sinin turizmden karşılandığını ifade etti.

Asan, Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da turizm sektöründe 1 Haziran itibarıyla hareketlilik yaşanmaya başladığını kaydederek, "Ağustos ayı dahil 2021 yılında şehrimizi yaklaşık 1 milyon yerli, 230 bin yabancı turist ziyaret etti." dedi.

Trabzon Havalimanı'na yurt dışından ağustos ayında 371 sefer gerçekleştirildiğini belirten Asan, 8 aylık dönemde ise 180 bin 555'i yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 652 bin yolcunun havalimanını kullandığını aktardı.

Asan, yabancı ve yerli turistlerin en fazla Uzungöl ve Sümela Manastırı'nı ziyaret ettiğini vurgulayarak, misafirlerin şehir merkezindeki müzelerin yanı sıra yaylalara da ilgi gösterdiklerinin altını çizdi.

Sadece Trabzon'un değil, bölgenin ve ülkenin marka destinasyonları arasında yer alan Sümela Manastırı'nın tamamının 1 Temmuz'da ziyarete açıldığını anımsatan Asan, "Sümela Manastırı, turistlerin şehrimizi tercih sebeplerinden biri, aynı şekilde Uzungöl ve yaylalarımız da öyle. Amacımız turistlerin şehrimizden memnun ayrılabilmelerini sağlamak, Trabzon'u bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtmak." diye konuştu.