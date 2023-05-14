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Trabzon Genel Seçim Sonuçları 2023: Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma günü geldi çattı. 81 ilin tümünde olduğu gibi Trabzon'da da oy kullanma işlemi gerçekleşiyor. İşte, 14 Mayıs günü en çok araştırılan Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

Giriş: 14.05.2023 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2023 Türkiye genel seçimleri için geri sayım sona eriyor. 27 Nisan tarihinde yurt dışında oy kullanma işlemleri başlamıştı. Ülkemizde ise 14 Mayıs itibariyle başlıyor. Gerçekleşecek olan seçimde partilerin hangi ilde ne durumda olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kimin önde olduğuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi ile ilgili bilgiler...

  • TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Trabzon Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Trabzon Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Trabzon Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    TRABZON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


    TRABZON'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE TRABZON SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TRABZON SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Trabzon Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 TRABZON MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 TRABZON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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