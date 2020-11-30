Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünden "maviyemiş" atağı

AA

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasındaki dört ilde doğal olarak yetişen maviyemişten gelir getirici ürünler üretilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Meyvesi ve yaprağı açısından Türkiye'de önemli üretim potansiyeline sahip maviyemiş, Karadeniz yöresinde "likarba" olarak biliniyor.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta doğal yetişen maviyemişin marmelat, çay gibi gelir getirici ürünler olarak değerlendirilmesinin yanında Türkiye'nin kültüre edilmiş fidan ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yürütüyor.

Bölge Müdürü Emin Yılmaz, AA muhabirine, maviyemişin, deniz seviyesinden 100 metre yükseklikte başlayıp, 2 bin 200 metre yüksekliğe kadar yayılış gösterdiğini söyledi.

Yayılış alanında gerçekleştirdikleri envanter çalışmalarıyla maviyemişten yararlanılabilmesi için tespitler yaptıklarını belirten Yılmaz, vatandaşların istifadesi için imkanlar sunduklarını aktardı.

Yılmaz, vatandaşlara örnek ve alternatif olması amacıyla meyvesinden marmelat, yaprağından çay yaptıklarını ayrıca maviyemişi kurutarak değerlendirdiklerini ifade ederek, "Böylelikle vatandaşlara örnek ürün çeşitliliği sunmaya çalıştık. Ürünün yetiştiği sezonda vatandaşlar bu meyveleri toplayıp, çeşitli şekilde değerlendirerek, piyasaya sunup gelir elde edebiliyorlar." dedi.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü olarak maviyemişte merkez olmak için çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Bu amaçla Of ilçesinde bulunan fidanlığımızda Doku Kültürü Laboratuvarı Tesisi'ni bitirmek üzereyiz, 2021 yılında buradaki faaliyetlerimize başlayacağız. Böylelikle yöremizin ve Türkiye'nin kültüre edilmiş fidan ihtiyacını karşılayacağız. İhtiyaç duyan vatandaşlarımızın da fidan taleplerini bedelli veya bedelsiz olarak karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

Yılmaz, maviyemişin antioksidan özelliği yüksek bir meyve olduğuna dikkati çekerek, "Aynı zamanda potasyum, kalsiyum, fosfor içeriği yüksek, A ve C vitamini yönünden de zengin bir meyve." dedi.

Maviyemişin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini anlatan Yılmaz, "Bu açıdan hem tıbbi ve aromatik olarak hem de gelir getirici olarak çalışılabilecek bir türdür." ifadesini kullandı.

- Marmelat yaparak işletmesinde satıyor

Şalpazarı ilçesinin Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Tok ise ailesiyle sabahın erken saatlerinde Sis Dağı ve Alaca yaylalarına giderek meyve topladıklarını söyledi.

Tok, meyve yoğunluğuna göre günlük 5 kilogram civarında maviyemiş topladıklarını belirterek, "Tamamen doğaldır, topladığımız rakım en az 1500." dedi.

Topladıkları maviyemişten marmelat yaptığını, saf ve doğal ürün olarak işletmesinde sattığını anlatan Tok, "Maviyemişin olgunlaşması yaylanın rakımına ve bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Doğal yetiştiği için maviyemişi bulup toplamak bir hayli meşakkatli ayrıca çalılı ve küçük bir bitki olduğu için toplaması oldukça güç." diye konuştu.