Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de LGS heyecanı

Trabzon genelinde 13 bin 900 öğrenci 214 okulda sınava girdi. Sınav için okullarına gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde içeriye alındı.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı.

- Giresun

Giresun'da öğrenci ve veliler sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

Öğrenciler sınav binalarına Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralları uygulanarak alındı. Girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler salonlara yönlendirildi.

Okul önlerinde bekleyen veliler ise yoğunluk oluşturulmaması amacıyla görevlilerin uyarısıyla bulundukları yerden ayrıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta 1400 öğrenci, 28 okulda LGS sınavına girdi.

Bayburt Ortaokulu'nun bahçesine güvenlik şeridi çekildi. Veliler ise okul bahçesine alınmadı.

Öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeyi dikkate alarak sınıflara yönlendirildi.

Polisler, okul çevreleri, kavşaklar ve ana arterlerde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli tedbirleri aldı.

- Ordu

Ordu'da da öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Aileleriyle birlikte okul önüne gelen öğrencilerin maske kullanımına özen gösterdiği görüldü.

Veliler çocuklarına sarılarak, onlara başarılar diledi. Yağış nedeniyle ailelerin bir bölümü araçlarda, bazıları ise şemsiye eşliğinde çocuklarını beklemeye başladı.

- Rize

Rize'den 6 bin 4 öğrenci 96 okulda sınava girdi.

Öğrenciler ve velileri sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları uygulanarak öğrenciler okula alındı. Veliler ise okul bahçeleri dışında bekletildi.

Çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur'an-ı Kerim okudu.

- Artvin

Artvin'de de yakınlarıyla birlikte okula gelen öğrencilerin maske kullanarak sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Okula girişlerinde ateşleri ölçülerek el dezenfektanı sıkılan öğrenciler yetkililer tarafından sınıflarına yönlendirildi.

Öte yandan polis ekiplerinin de okul ve çevrelerinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 1962 öğrenci 129 okulda sınava girdi.

Yaklaşık 400 öğretmenin görev aldığı sınav salonlarında Kovid-19 salgınına karşı öğrenciler ve görevlilerin tedbir aldıkları görüldü.