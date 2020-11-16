TRABZON - Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri öğrencilerin sıralarını tamir ediyor

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bir ay önce açılan ahşap doğrama elemanı kursuna katılan kursiyerlere mesleki nitelik kazandırmak ve topluma faydalı olmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında "Öğreniyoruz Üretiyoruz Projesi"ni hayata geçirdi.
Proje kapsamında kursiyerler, ihtiyacı olan okulların sıraların tamir ve bakımını ücretsiz yaparak öğrencilerin kullanımına sunuluyor.
Köprübaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Özen, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak ve kursiyerlerin gelişimine destek olmak için "Öğreniyoruz Üretiyoruz Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.
Projeyle yıpranmış, eskimiş ve kırılmış sıraları ücretsiz tamir ederek devlete büyük katkı sağladıklarına işaret eden Özen, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de örnek teşkil ettiğini belirtti.Özen, çevre ilçelerden de gelen taleplere ücretsiz destek verdiklerini ifade ederek, "Ayrıca projeden haberdar olan illerden de talep var. Eskiyen sıralar yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor ve böylelikle devletimiz çok büyük bir maliyetten kurtuluyor. Projeye destek olan kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Eğitim sayesinde kursiyerlerin hem mesleki nitelik hem de kişisel gelişim kazandığını vurgulayan Özen, "Kurs sonunda tüm kursiyerlerimiz, denklik alarak iş yeri açma belgesine de sahip olacaklar. Aynı zamanda hepsi birer meslek kazanmış olacak. Kursumuz açıldığı günden itibaren 400 sırayı ekonomiye ve öğrencilerimizin hizmetine kazandırdık." diye konuştu.
Özen, ahşap çalışmaları üzerine ilçenin isminin ön plana çıktığını kaydederek, "İlçemizde ahşap üzerine çok fazla işletme var. Bu işletmelere de ara eleman lazım oluyor. Bizler de burada vatandaşlarımıza mesleki açıdan nitelik kazandırarak bu sanatı yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.
Özen, Kovid-19 salgını nedeniyle kursiyerlerin dönüşümlü olarak eğitimlere katıldığını da sözlerine ekledi.
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