DHA

Trabzon'un Maçka ilçesinde dün etkili sağanak nedeniyle kapanan Trabzon-Gümüşhane kara yolunda, istinat duvarının yıkıldığı, yol temizleme çalışmasındaki kamyonun sürüklendiği heyelan, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle yüksek kesimli ilçelerde heyelanlar oldu. Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane kara yolu ile Hamsiköy ve Sümela yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yamaçtan kopup yola akan toprak, kaya ve taşlarla ağaç parçalarını temizleyerek yolları ulaşıma açtı.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı Trabzon-Gümüşhane kara yolunda, istinat duvarının yıkıldığı, yol temizleme çalışmasındaki kamyonun sürüklendiği heyelan, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; beraberindeki sel sularıyla tonlarca ağırlıktaki taş ve balçığın, yağışın etkisiyle yamaçtan koparak istinat duvarını yıktığı, yolda çalışma yapan kamyonun sürüklenerek set oluşturması nedeniyle de diğer araçların da toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.