Trabzon, Giresun, Rize ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri

AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, kamu kurum ve kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, muhtarlıklar, camiler, vatandaşların uğrak yeri olan kamu bankalarının şubeleri ile bankamatikler ve kurum araçlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, gece ekiplerinin de Trabzon Otogarı, Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ile tüm belediye otobüslerinde dezenfeksiyon çalışması yaptığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydederek, ekiplerin bu doğrultu özverili bir çalışma sergilediğini vurguladı.

Zorluoğlu, kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını etkin şekilde yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

- Maçka ilçesinde pazar yerinde denetim yapıldı

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki pazar yerinde denetim yaptı.

Pazarın girişini kapatarak dezenfekte ve ateş ölçümü gerçekleştiren Koçhan, maske ve eldiven takmayan pazar esnafını uyararak, maske dağıttı.

Koçhan, Maçka Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirdiklerini, bu sürecin de kurallara uyarak, el birliğiyle üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

- Giresun

Giresun Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Giresun İl Ambulans Servisi Başhekimliği, kurum otoparkları ve çevresinde yoğun dezenfekte çalışması yaptığı belirtildi.

Giresun Müftülüğü açıklamasında ise din görevlilerinin, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında, Giresun'da vatandaşlara hizmet vermeye başladıkları ifade edildi.

İl merkezi ve bağlı köylerde toplam 147 din görevlisinin, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerde bulunmak üzere görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda din görevlileri, evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların telefonla düzenli aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen temel ihtiyaç maddesi yardım kolilerinin, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek il merkezinde emniyet görevlileri, köylerde jandarma ile beraber dağıtılmasına başlamıştır."

- Rize

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla son zamanlarda haksız fiyat artışlarının olduğu yönündeki ihbarlar üzerine şikayete konu olan market, manav, eczane ve temizlik malzemesi satan işletmelerin, İl Ticaret ve Tarım ve Orman müdürlükleri koordinesinde oluşturulan ekipler tarafından denetlendiği belirtildi.

İlgili iş yerlerinde yapılan denetimler esnasında, kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındığı ifade edilen açıklamada, ayrıca eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, ilgili mevzuat hükümlerine titizlikle uyulması istendiği kaydedildi.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerin alınmaya devam edildiği, ayrıca sokak hayvanları için uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) da Altınordu ilçesindeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar için Büyükşehir Belediyesine 1 ton mama bağışında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kovid-19 için kentte tüm önlemleri aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu tedbirlerin içerisinde elbette sokak hayvanlarımızı da düşünüyoruz. Biz daha öncesinde onlar için kentimizin belirli noktalarına yemleme odakları yerleştirerek sokak hayvanlarımızın yemleme ihtiyaçlarını büyük oranda karşılamıştık. Onların bu zorlu günlerde aç kalmaması için her türlü çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Güler, kendilerine sağladıkları katkılar dolayısıyla HAYTAP'a teşekkür etti.

Ordu Valiliğince yapılan açıklamada, PTT, banka şubeleri gibi vatandaşların işlerinin olduğu yerlerde sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin alındığına işaret edilerek, zorunlu olmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamaları için gerekli uyarıların da yapıldığı bildirildi.